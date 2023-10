Puma Rodríguez só hoje no treino

Puma Rodríguez chegou motivado de uma nova chamada à seleção do Panamá, com mais duas internacionalizações e o golo da vitória em Curaçau, mas ainda não a tempo de participar no treino de ontem do Famalicão. O avançado só aterrou no Porto já ao final da tarde e apenas hoje se juntará ao grupo de João Pedro Sousa, obviamente ainda a tempo de poder ser opção para o jogo da Taça de Portugal na Madeira, frente ao Camacha. Recorde-se que Puma regressou ao ativo no último jogo, ante o V. Guimarães, após lesão.