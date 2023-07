Riccieli assume luta pela Europa em dia de apresentação do plantel do Famalicão

O capitão do Famalicão Riccieli admitiu este sábado que os objetivos do clube para a nova época passam pela permanência na Liga Betclic e pela luta por um lugar de acesso às provas europeias.

O defesa, na cerimónia de apresentação do plantel aos adeptos, falou das ambições do grupo para a temporada que agora se inicia e prometeu "muito trabalho para honrar o símbolo".

"Muita raça e dedicação para honrar esse símbolo. Já passei isso aos jogadores e isso não vai faltar durante o campeonato", garantiu o jogador à margem da apresentação que contou com a presença de cerca de 2.500 adeptos.

Sobre os objetivos para a nova época, Riccieli garantiu que o objetivo principal é "fazer uma época estável".

"Temos os objetivos dentro do campeonato, mas sabemos que tem que ser jogo a jogo, passo a passo, dia após dia para alcançar o objetivo final. Para além disso, toda a gente sabe que o Famalicão ambiciona a Europa. Somos um clube que está sempre a crescer e a evoluir. Mas sabemos que temos que trabalhar dia após dia para conseguir isso", afirmou.

Ainda assim, o capitão não quis falar do futuro e garantiu que a equipa está preparada para dar o melhor.

"Queremos manter-nos na 1.ª Liga e pensamos na Europa. Temos de trabalhar dia após dia e pensar no agora. Não pensamos no final, só no presente. Não vai ser diferente. Almejamos a Europa, mas tem de ser jogo após jogo. Muito pode acontecer e estamos preparados", reforçou ainda.

Riccieli salientou ainda as dificuldades do campeonato e da competitividade que existe na Liga Betclic.

"O campeonato está mais difícil, todas as equipas mantiveram muitos jogadores, nós também. Estamos preparados para fazer um bom campeonato. Temos uma boa equipa e estamos a trabalhar bem", referiu.

Plantel provisório para 2023/24:

- Guarda-redes: Luíz Júnior, Zlobin, Hugo Cunha e Zé Henrique.

- Defesas: Penetra, Martin Aguirregabiria, Riccieli, Mihaj, Otávio Ataíde, Justin De Hass (NK locomotiva, Cro), Hugo Oliveira (sub-23), Francisco Moura, Rúben Lima.

- Médios: Zaydou Youssouf, Gustavo Assunção, Iván Jaime, Gustavo Sá, Topic (FK Vojvodina, Ser), Martim Almeida.

- Avançados: Théo Fonseca, Puma Rodriguez, Pablo, Jhonder Cádiz.

