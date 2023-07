Riccieli e a nova época: «Queremos surpreender e fazer grandes coisas»

Depois de ter iniciado na segunda-feira os trabalhos de preparação para nova temporada, Riccieli, central e capitão de equipa, foi o porta-voz da ambição do Famalicão para 2023/24. Apesar das dificuldades perspetivadas, a confiança mantém-se alta."Espero um campeonato muito equilibrado e muito difícil. A maioria dos clubes manteve as equipa técnicas e os bons jogadores, portanto a maioria dos grupos já chega entrosado e não vão precisar de tempo extra para se preparar. Nós também ficámos com alguns jogadores, vai ser um campeonato difícil, mas o grupo é bom. Queremos surpreender e fazer grandes coisas", começou por dizer o defesa brasileiro, aos meios do clube.O jogador, que vai para a quinta temporada no clube, abordou também as obras na academia, que passou também a ser o centro de treinos da equipa principal. "Quando cheguei aqui ao centro de treinos, fiquei surpreendido. Já tinha ouvido falar que estava muito bom, mas quando cheguei vi uma encontrei uma grande estrutura e estou muito empolgado por começar os jogos e tirar proveito da mesma", disse, encarando a novidade como mais um sinal da evolução dos minhotos: "Não foi uma surpresa porque desde que cheguei tenho visto um crescimento muito grande no Famalicão. Sabia que mais cedo ou mais tarde esta evolução em termos de estruturas iria acontecer. O clube está sempre a evoluir e a crescer."Nesse âmbito, Riccieli abordou também a aposta em jogadores da formação. "Famalicão tem-se servido de jogadores da sua formação nos últimos anos e isso é interessante. Deve continuar a fazê-lo porque tem muitos bons jogadores nos escalões mais jovens, alguns dos quais já chegaram à equipa principal, como o Pablo e o Luiz Júnior", referiu, destacando o seu papel, enquanto capitão, na adaptação dos reforços: "Como eu já conheço o treinador e as suas ideias, será mais fácil ajudar os restantes jogadores. Palavras para os reforços? Vou dizer-lhes que é um grande clube, com elevada pressão e alta responsabilidade, bem com grandes adeptos. Se fizerem a sua parte, os adeptos vão ajudá-los a sentirem-se em casa."Em quatro temporadas no clube, Riccieli soma já 129 partidas, com cinco golos marcados.