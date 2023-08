Riccieli: «Sp. Braga vai ser uma das grandes equipas do campeonato»

Riccieli não espera facilidades no jogo contra o Sp. Braga, que marca o arranque do Famalicão no campeonato. O defesa-central e capitão dos minhotos assume estar à espera de grandes problemas frente a uma equipa que vai dar que falar nesta edição da prova."Vai ser um jogo muito difícil, têm uma boa equipa, sabemos disso, temos a certeza que o Braga vai ser uma das grandes equipas deste campeonato, mas creio que vamos fazer um grande jogo.""De facto, a época não começou como pensávamos, mas a equipa não se deixou abater. Estamos ansiosos para dar uma boa resposta amanhã.""Está diferente. A estrutura é diferente, as condições também. Os jogadores vêm com outra mentalidade para o Famalicão. Falam muito bem do clube, em crescer e dar um passo à frente no campeonato"