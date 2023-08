SAD do Famalicão procura colocação para trio

A reestruturação do plantel do Famalicão para esta temporada levou a acertos nas várias posições do terreno e à consequente saída de jogadores que não entravam nas ideias de João Pedro Sousa. Nesse sentido, o defesa Dani Morer e os médios David Tavares e André Simões não fazem parte das escolhas prioritárias do treinador e já foram informados que será encontrada uma solução para os três até ao fecho das inscrições. Por enquanto, a SAD mantém todos os cenários em aberto, podendo as saídas ser por empréstimo ou a título definitivo, dependendo das propostas que surgirem.

André Simões é o nome mais sonante deste trio de dispensados, devendo encontrar alternativas com maior facilidade. O experiente médio, de 33 anos, participou em 14 jogos na época passada e tem contrato com o Famalicão até junho de 2025. O vínculo de David Tavares é mais prolongado (2026) e a sua saída deve-se ao excesso de opções na zona intermediária e ainda ao facto de na época passada ter realizado poucos jogos devido a uma lesão. No entanto, os minhotos não querem perder de vista a evolução do jogador, devendo sair por empréstimo. Morer foi quem menos espaço teve e deve sair em definitivo.