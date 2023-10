Sub-19 do Famalicão sem a ajuda de Pablo e Gustavo Sá na UEFA Youth League

No Famalicão as atenções estão esta quarta-feira todas viradas para o jogo dos sub-19 na Youth League, na Dinamarca. A equipa orientada por Rui Tomé vai discutir com o Midtjylland a continuidade na prova da UEFA, sendo que em relação ao jogo da 1ª mão, que terminou com um empate a duas bolas, o médio Gustavo Sá e o avançado Pablo, que até marcou o primeiro no jogo, serão baixas importantes. Dos três elementos do plantel principal que reforçaram a equipa no primeiro confronto com os dinamarqueses, apenas Martim Almeida será utilizado no jogo que começa às 13 horas, no Arena Herning. Recorde-se que quem passar esta eliminatória joga com o vencedor do Rukh Vynnyky/FK Sarajevo (1-1 na 1ª mão), com os jogos já marcados para os dias 8 e 21 de novembro.