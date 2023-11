Théo Fonseca e a lesão prolongada: «Aprendi muito sobre mim»

Depois de um longo calvário, Théo Fonseca está de volta aos relvados. O avançado luso-francês esteve cerca de um ano afastado da competições devido a lesão, num período que serviu para "aprender muito", mas agora já se encontra apto e até já somou minutos pelo Famalicão, diante do Vitória. A partida com a Camacha, este sábado, representa uma nova oportunidade para o dianteiro matar as saudades que já tinha."É ganhar a uma equipa de 1.ª ou 2.ª Liga, passar e jogar contra equipas de escalões maiores. Dá um sentimento diferente de um jogo do campeonato.""Para nós, temos de ser concentrados e focados e temos de encarar este jogo como se fosse qualquer jogo do campeonato. Não é por ser uma equipa inferior que podemos ir mais tranquilos. Estes jogos são mais perigosos e temos de ser mais focados e concentrados.""Temos de jogar o nosso jogo, fazer como durante o campeonato. Não é entrar com tudo ou algo assim, temos de ser concentrados, focados e fazer como noutros jogos.""Foi muito difícil. Foi a minha primeira lesão, foi difícil, mas a minha família, os meus amigos e a equipa técnica estiveram todos no apoio. Sempre a dar-me boas palavras e essas coisas. Agradeceço a todos porque foram todos muito importantes para mim. Quando entrei contra o Vitória estava feliz, estava com saudades, não foi o resultado que esperávamos, mas estava feliz de voltar."Foi, aprendi muito sobre mim, sobre como gerir as minhas emoções, aprendi sobre o meu corpo e, apesar de ter sido mau, foi uma aprendizagem.""A minha família está comigo desde início, sempre me apoiou, sempre me deu tudo para eu tentar concretizar o meu sonho, por isso gosto de estar com eles, ajudaram-me a passar essa má fase.""Isso não sei, é o míster que sabe, espero ser convocado e jogar, sou mais uma para ajudar, mas o míster é que sabe""Passa por concretizar os objetivos da equipa e do clube. Se conseguirmos concretizar os objetivos da equipa, vamos concretizar objetivos individiduais. Quero jogar para ajudar, golos e assistências e bons jogos.""Sinto a equipa capaz, temos um grupo de trabalho com muita qualidade. Trabalhamos bem e estamos focados e com vontade de alcançar as metas. A cada jogo vamos dar sempre tudo e entrar em campo para ganhar."