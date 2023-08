Treinador do Famalicão faz 52 anos e teve direito a prenda... do Chaves

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, comemora esta sexta-feira 52 anos. Um dia ocupado a nível laboral, com a equipa minhota a ter ido até Trás-os-Montes defrontar o Chaves num jogo particular ( triunfo famalicense por 1-0 ).Numa demonstração de fairplay, o presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, foi até ao relvado oferecer uma camisola oficial dos flavienses a João Pedro Sousa, com o número 52 e o nome João Pedro estampados nas costas.