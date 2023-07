Valencia e Feyenoord disputam Alexandre Penetra

Alexandre Penetra está a ser disputado por Valencia e Feyenoord, apurou o nosso jornal. O central do Famalicão tem sido bastante cobiçado por vários emblemas do futebol europeu, mas, de acordo com as informações recolhidas, o futuro do jovem deverá passar por Espanha e Holanda.O defesa, que está a representar Portugal no Europeu Sub-21, deverá ver o futuro resolvido apenas depois da competição terminar, mas, nesta altura, é praticamente certo que irá deixar o Famalicão, onde passou as últimas três temporadas.Depois de uma ano na formação Sub-23, foi promovido à equipa principal dos minhotos, onde assumiu rapidamente a titularidade. Ainda na época transata, o jogador, de 21 anos, foi opção em 36 partidas da equipa que terminou em oitavo lugar da Liga Bwin. Penetra assinou ainda dois golos no campeonato e outros dois na Taça de Portugal.As exibições e o registo apresentados pelo jogador faz com que há vários meses seja acompanhado de perto por vários emblemas, mas o Valencia e o Feyenoord parecem ganhar vantagem na corrida pelo defesa.