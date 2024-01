Bruno Duarte rompe muralha

Diogo Costa voltou a ir buscar a bola ao fundo da sua baliza, algo que não acontecia desde o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, a 5 de janeiro. Entre o golo de Bruno Lourenço, no Bessa, e o tento de Bruno Duarte, no São Luís, passaram 391 minutos. O curioso é que os dois bateram o guarda-redes do FC Porto na sequência de lances de bola parada. O médio do Boavista marcou no seguimento de um livre indireto, enquanto o avançado do Farense ultrapassou o internacional português na conversão de um penálti. No jogo de ontem, recorde-se, os algarvios ainda desperdiçaram um penálti.