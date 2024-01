América Mineiro de olho no guardião Luiz Felipe

A escassos dias do fecho do mercado de transferências, o América Mineiro sinalizou o interesse na contratação de Luiz Felipe, guarda-redes do Farense. Segundo apurou, nos últimos dias houve contactos exploratórios por parte do emblema brasileiro, que podem desaguar numa tentativa real de levar o guardião, de 26 anos.Com poucos minutos realizados esta época, em virtude da boa temporada realizada por Ricardo Velho, Luiz Felipe tem, assim, a possibilidade de voltar ao país natal e para um clube onde poderia disputar a titularidade. De referir que o América Mineiro deixou sair recentemente dois guarda-redes.