André Candeias assina contrato profissional com o Farense até 2025

André Candeias assina contrato profissional com o SC Farense!



O extremo de 20 anos, natural de Faro, com toda a formação no SC Farense, terminou a sua primeira época na nossa equipa Sub-23 que compete na Liga Revelação, com 16 jogos e 3 golos e muito boas exibições. pic.twitter.com/nDDU64SyP6