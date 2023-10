Belloumi e Muscat de fora

O Farense retoma hoje os treinos, depois de dois dias de folga, com duas ausências: Belloumi, chamado pela primeira vez à seleção principal da Argélia, e Zach Muscat, ao serviço de Malta, não estarão às ordens do treinador José Mota, que exultou com a chamada do extremo de 21 anos.

“O Belloumi vem dos sub-23 do Farense e chega agora à seleção principal do seu país, numa demonstração de qualidade de um jovem que tem aproveitado as oportunidades e poderá agora jogar ao lado de alguns dos seus ídolos”, frisou Mota.

A Argélia defronta Cabo Verde dia 12 e Egito dia 16, jogos de cariz particular, enquanto Malta, de Zach Muscat, tem agendados dois compromissos de qualificação para o Europeu, em Itália (dia 14) e contra a Ucrânia, em casa (dia 17).



Autor: A.A.