Belloumi e Vítor Gonçalves recuperados

O extremo Belloumi e o médio Vítor Gonçalves ficaram fora dos 18 do Farense no jogo com o Chaves, mas estão recuperados dos sintomas gripais que os afetaram. O argelino, na véspera da partida e já em Trás-os-Montes, apresentou febre e dores no corpo. Tudo aponta para que ambos entrem nas contas na receção ao Famalicão.