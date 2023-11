Belloumi tem interessados

O extremo argelino Belloumi, de 21 anos, um dos destaques do Farense no primeiro terço do campeonato (três golos e duas assistências), tem sido observado por elementos ligados a vários clubes franceses e uma proposta poderá chegar ao São Luís já em janeiro, até por força da baixa cláusula de rescisão (dois milhões de euros, segundo divulgado em França) prevista no contrato com os algarvios, que se estende até 2026.