Bruno Duarte: «A equipa foi aguerrida»

Bruno Duarte fez o segundo golo do Farense, de penálti, e esteve envolvido no lance que deu origem ao primeiro. O avançado brasileiro realçou que a equipa foi "aguerrida" e soube sofrer na 2ª parte. "Estivemos muito bem na primeira parte e dominámos. Na segunda é normal que o Arouca tenha proposto mais o jogo, porque precisava do resultado, mas a equipa soube suportar a pressão e foi aguerrida", disse à Sport TV, abordando a subida à 9ª posição: "Queremos resultados já na primeira volta para estarmos mais tranquilos na segunda."

Já Tiago Esgaio estava desiludido com a derrota, mas lembrou que ainda há muito para jogar. "Pelo que fizemos, não merecíamos este resultado. Agora é não olhar para a tabela. Falta muito. O Estoril estava em último, ganhou ao FC Porto e já saiu da zona de despromoção", recordou.