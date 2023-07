Bruno Duarte ambicioso: «Venho com fome de golos»

O avançado Bruno Duarte está de volta ao futebol português e chega ao Farense disposto a deixar a sua marca. "Venho com fome de golos, depois de uma experiência difícil na Arábia Saudita", garante. O projeto dos algarvios cativou o brasileiro. "O Farense está a crescer e tem metas ambiciosas no curto prazo, pelo que tomei a decisão acertada, regressando com entusiasmo a um país em que tenho muitos amigos", sustenta Bruno Duarte, ansioso por jogar no São Luís: "É um estádio em que as pessoas estão próximas do relvado e isso cria um ambiente incrível."

Negociações com Bamba

O Farense está interessado no médio suíço-angolano Giovani Bamba, de 24 anos, ligado (até 2024) ao Stade-Lausanne. Decorrem negociações.