Mattheus já não quis marcar o segundo penálti e Bruno Duarte avançou: «Perguntou-me se eu queria»

Bruno Duarte marcou ao FC Porto, de penálti, mas isso não evitou a derrota do Farense (). No final do encontro, o avançado brasileiro disse, à Sport TV, que a equipa algarvia merecia outro resultado e ainda falou do diálogo que teve com Mattheus Oliveira, que lhe deu a oportunidade de marcar o castigo máximo na 2.ª parte depois denos primeiros 45 minutos."A equipa merecia um resultado melhor, fomos muito coerentes e demos muito trabalho ao FC Porto na 1ª parte. Mas estes jogos são resolvidos nos detalhes, o FC Porto tem equipa nível Champions e é sempre muito difícil defrontá-los. Estamos de parabéns pela entrega e agora vamos trabalhar para chegar preparados a Chaves.""Se essas duas bolas entrassem seria um jogo diferente. O futebol é assim. No penálti do Mattheus, a bola levantou, é uma pena porque ele bate muito bem. Na bola do Baldé ao poste foi sorte do Diogo [Costa], já estava batido porque era um grande remate.""O primeiro batedor é ele, perguntou se eu queria e eu disse que sim. Ali não foi culpa dele, a bola levantou. Tenho a certeza que nos próximos jogos ele vai ter novas oportunidades e vai marcar.""O míster ao intervalo pediu para sermos mais agressivos, para manter o trabalho, porque não foi uma má 1ª parte. Tivemos oportunidades para marcar e encostámos o FC Porto atrás. Foi decidido nos detalhes, a noite estava para o FC Porto."