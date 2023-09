Bruno Duarte satisfeito pela estreia a marcar pelo Farense

Bruno Duarte, reforço do Farense vindo dos sauditas do Damac e com uma passagem anterior pelo Vitória de Guimarães, foi titular pela primeira vez ao serviço dos algarvios diante do Sp. Braga e abriu a contagem no triunfo por 3-1, num bonito lance em que deixou por terra o internacional português José Fonte.

"Muito feliz por marcar o meu primeiro golo pelo Farense, num jogo difícil, em que conseguimos uma vitória extremamente importante", referiu o avançado brasileiro, que guardará o lance na sua memória: "Foi um momento especial e espero colecionar muitos outros com essa camisola", assinalou.

O dianteiro dos algarvios deixou elogios para o grupo. "Toda a equipa fez um grande jogo e em nossa casa temos de mostrar esta força para vencer e conseguirmos desempenhos e resultados com o que se verificou frente a um adversário de grande qualidade, que irá estar na Liga dos Campeões", frisou Bruno Duarte.

Segue-se o Moreirense e o Farense vai à procura dos primeiros pontos longe do São Luís. "Agora é trabalhar forte durante a semana, pois temos mais um jogo muito difícil pela frente e precisamos começar a pontuar fora de casa", concluiu o dianteiro, de 27 anos.