Cláudio Falcão renova e vai cumprir quarta época no Farense

O médio brasileiro Cláudio Falcão renovou contrato com o Farense e vai cumprir a sua quarta época no Algarve, anunciou esta segunda-feira o clube recém-promovido à 1.ª Liga.

"É um atleta da casa que sabe o que é a raça farense e continuará a ser fulcral para os objetivos de 2023/24", assinala o emblema de Faro em nota divulgada nas redes sociais.

Cláudio Falcão, de 28 anos, chegou ao Farense em 2020, depois de quatro épocas no Desportivo das Aves, onde também foi orientado por José Mota, técnico que na temporada agora finda somou a sua quinta subida à 1.ª Liga.

"O nosso número 29 já conta com 78 jogos com o símbolo do Farense ao peito e irá continuar a somar. Foi uma peça essencial na segurança defensiva do nosso meio campo, assim como nas ações ofensivas, finalizando por quatro ocasiões e assistindo por duas vezes, na época 2022/23", destaca o Farense.

O médio, o quarto jogador a renovar depois da subida, juntando-se a Gonçalo Silva, Marco Matias e Vítor Gonçalves, afirmou estar "muito feliz" por continuar em Faro, esperando "conseguir alcançar todos os objetivos do clube".