Diretor-geral da SAD do Farense suspenso por 30 dias

José Luís, diretor-geral da SAD do Farense, foi punido pelo CD da FPF com 30 dias de suspensão, na sequência da expulsão ocorrida no jogo no reduto do Sp. Braga.A frase "és uma vergonha", dirigida ao árbitro da partida, André Narciso, foi enquadrada como lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa e esteve na origem do castigo aplicado.José Luís foi ainda punido com uma multa de 2.448 euros.