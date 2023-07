Farense anuncia jogo de lendas que disputaram a Taça UEFA pelo clube

O SC Farense apresenta…



‘94 ‘95 ‘96



Sábado,15 de julho às 18h,vais poder ver as nossas antigas glórias de volta ao relvado do São Luís!Vamos matar saudades dos jogadores que levaram o nosso Farense à Taça UEFA e que defrontaram o Ol.Lyon! pic.twitter.com/7cB9fTJREn — SC Farense (@SCFarense_) July 9, 2023

O Farense anunciou este domingo a realização de um encontro entre antigas glórias dos plantéis de 1994, 1995 e 1996 do clube.Nesta partida, vão estar presentes as equipas do Farense que qualificaram os leões de Faro pela primeira vez para a Taça UEFA e que disputaram a 1.ª ronda da competição europeia diante do Lyon (derrota por 1-0) na temporada 1995/96.O valor unitário de um euro por bilhete vai reverter para a Casa de Santa Isabel, uma Instituição Particular de Solidariedade Social.