Farense confirma contratação do médio argentino Cáseres

O Farense confirmou esta quarta-feira a contratação do médio argentino Facundo Cáseres, há muito anunciada pelo nosso jornal.O jogador, de 22 anos, atuou nas duas últimas épocas no NK Istra 1961, da Croácia, e foi formado no Vélez Sarsfield."Estou muito feliz por esta oportunidade, dando um grande passo ao chegar a este grande clube", referiu Cáseres, citado nas redes sociais do Farense. "Venho com muita ilusão para a liga portuguesa e quero agradecer ao presidente e a todos os que tornaram isto possível, prometendo dar tudo para que a equipa atinja os objetivos traçados", adiantou.