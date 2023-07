Farense defronta a Roma de Mourinho e Rui Patrício no dia 2 de agosto

O Farense vai defrontar a Roma de José Mourinho e Rui Patrício no dia 2 de agosto, em princípio em Faro, no Estádio de São Luís (ou alternativamente no Municipal de Albufeira), ficando hoje definido o palco deste ensaio.

Os italianos encerrarão dessa forma um estágio no Algarve que inclui ainda jogos com o Sp. Braga (amanhã) e E. Amadora (29 de julho).

A SAD do Farense continua no mercado procurando preencher lacunas em aberto no plantel, e as negociações com o médio suíço-angolano Giovani Bamba, ligado ao Stade-Laussane até junho de 2024, poderão conhecer um desfecho nos próximos dias, com os valores apresentados pelos helvéticos a situarem-se, de momento, acima das pretensões dos algarvios.