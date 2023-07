Farense defronta Sporting e Al Nassr de Cristiano Ronaldo na pré-temporada

O Farense vai defrontar o Sporting e o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na pré-época 2023/24, que arranca na segunda-feira com exames médicos, anunciou, esta sexta-feira, o clube promovido este ano à 1.ª Liga.

O primeiro teste de preparação dos algarvios será no dia 8 de julho, frente à equipa de sub-23 do Farense, em local a definir, seguindo-se o embate com os sauditas do Al Nassr, em 14 de julho, no Estádio Algarve.

Em 19 de julho, o Farense defrontará o Sporting, em local a definir, e para 5 de agosto está previsto um jogo particular com o vizinho Portimonense, no Estádio de São Luís, em Faro.

A equipa algarvia, que regressa ao escalão principal após ausência de dois anos, volta ao trabalho na segunda-feira com exames médicos, enquanto o primeiro treino está agendado para o dia seguinte.

O guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela) são os dois reforços já confirmados.