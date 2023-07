O Farense perdeu esta quarta-feira, por 1-0, com os ingleses do Wolverhampton, em jogo de preparação disputado esta quarta-feira no Estádio Municipal de Lagos.Nathan Fraser marcou o único golo do duelo, na primeira parte.A equipa de Faro, orientada por José Mota, volta a jogar na próxima sexta-feira, a partir das 20.30 horas, no Estádio Algarve, diante do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.