Farense faz segundo teste na quarta-feira com o Wolves

O Farense terá uma segunda semana de pré-temporada agitada: a equipa comandada por José Mota, que no último sábado bateu os sub-23 do clube (1-0), irá defrontar o Wolverhampton na próxima quarta-feira, ao que tudo indica na Quinta do Lago (o local não foi anunciado), e, na sexta-feira, segue-se novo ensaio, desta vez contra os árabes do Al Nassr, no Estádio Algarve. O jogo com o clube inglês, onde alinham vários portugueses, será à porta fechada. Já o duelo diante da equipa de Luís Castro e Ronaldo terá a presença de público.

Entretanto no próximo sábado, no São Luís, às 18 horas, haverá um jogo de lendas , reunindo antigos futebolistas do Farense de 1994, 1995 e 1996 – como Hassan, Hajry, Carlos Costa, Portela, Djukic, entre outros –, muitos dos quais atuaram na única ida à Taça UEFA.