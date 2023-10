Farense goleia Moncarapachense em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Farense, da Liga Betclic, goleou esta sexta-feira por 5-0 o Moncarapachense, do Campeonato de Portugal, em jogo particular realizado na academia dos primodivisionários, em São Brás de Alportel.

Os golos do conjunto orientado por José Mota foram assinados por Marco Matias, Bruno Duarte, Cristian Ponde, Zé Luís e Rui Costa.

No próximo fim de semana, as duas equipas estão envolvidas na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Farense, 13.º classificado na Liga Betclic, desloca-se ao terreno do Länk Vilaverdense, da Liga Sabseg, e o Moncarapachense, que lidera a Série D do quarto escalão, recebe o primodivisionário V. Guimarães, com ambos os jogos marcados para 22 de outubro.