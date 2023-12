Farense paga mais de 2 mil euros de multas devido a ocorrências no jogo com o V. Guimarães

O Farense foi multado em 2.173 euros por ocorrências registadas no jogo frente ao Vitória de Guimarães, da 12ª jornada da Liga Betclic. A entrada tardia em campo e o comportamento incorreto do público, incluindo o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, estiveram na origem dos castigos aplicados.

A equipa apresentou-se em campo, no início do jogo, sete minutos depois do horário previsto por, segundo a súmula do Conselho de Disciplina da FPF, o jogador Talocha "ter de retificar o seu equipamento", o que valeu uma multa de 490 euros.

Expressões injuriosas dirigidas ao guarda-redes do Vitória de Guimarães, Bruno Varela, por adeptos colocados no topo sul, e amendoins atirados na direção da equipa de arbitragem por adeptos que estavam no topo norte valeram outra multa, esta de 408 euros.

Por fim, o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, com o rebentamento de um petardo na bancada sul, traduziu-se na aplicação de uma multa de 1.275 euros, atendendo a que se trata de uma reincidência.