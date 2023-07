Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Rodrigues: «Estamos no caminho das pedras» O presidente do Farense, de 61 anos, é hoje reeleito para um novo mandato, que irá até 2027, e pretende continuar a investir nos alicerces do clube, na esperança de um futuro risonho





• Foto: Ricardo Nascimento/Record