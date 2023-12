José Mota confiante para jogo com o V. Guimarães: «Temos uma sequência de quatro jogos sem perder»

O treinador do Farense garantiu esta sexta-feira que a equipa não perdeu ritmo competitivo e quer manter a sequência de vitórias na receção de sábado ao V. Guimarães, da 12.ª jornada da Liga Betclic.

Após três semanas sem jogos oficiais, devido à pausa para os compromissos das seleções e para a quarta ronda da Taça de Portugal, prova em que o Farense já tinha sido eliminado, José Mota frisou, na antevisão em vídeo divulgada pelo clube algarvio, que os seus atletas trabalharam "muitíssimo bem" neste período.

"Não perdemos ritmo competitivo, porque estivemos sempre a trabalhar muitíssimo bem, com uma grande entrega dos atletas, com responsabilidade muito grande. Quando assim é, percebemos que estamos preparados para tentar dar continuidade àquilo que estamos a fazer", disse.

O técnico acrescentou que "nem tudo foi negativo", porque esta fase da época permitiu recuperar "alguns jogadores de pequenas lesões", além do regresso aos treinos do médio ofensivo colombiano Velásquez, ausente quase um ano devido a uma rotura no ligamento cruzado do joelho direito, e que será, na ótica de José Mota, "um dos reforços de janeiro".

O objetivo para a receção ao V. Guimarães passa por "dar sequência" ao ciclo de quatro jogos sem perder e três vitórias consecutivas.

"Temos uma sequência de quatro jogos sem perder e queremos dar continuidade. Mas também é verdade que vamos defrontar um grande adversário, que luta por objetivos europeus. Um clube com aquela tradição e dimensão que todos nós conhecemos e que com certeza vai querer ter no São Luís um bom desempenho", referiu o técnico do emblema de Faro.

O Estádio de São Luís celebra hoje o seu centenário e José Mota espera uma grande afluência de público no jogo de sábado, que possa ajudar a equipa a chegar ao triunfo.

"Fazemos 100 anos do nosso estádio. Percebo que vamos ter aqui uma grande afluência de público, o povo de Faro gosta do Farense e de futebol e vamos ter aqui uma boa casa, com certeza. E que essa casa e esse público nos ajude a ultrapassar este adversário difícil", concluiu.

Farense, oitavo classificado, com 16 pontos, e Vitória, sexto, com 19, defrontam-se no sábado, às 15h30, no Estádio de São Luís, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.