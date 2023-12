José Mota: «Considero que nós tivemos as melhores oportunidades»

Apesar de sair derrotado porna visita ao reduto do Estoril, José Mota sublinha que foi o Farense que dispôs das "melhores oportunidades" do encontro. "O passe atrasado dentro da grande área é uma das grandes virtudes desta equipa do Estoril e nós estávamos avisados. Mas isto, no futebol, avisa-se todos os dias e trabalha-se todos os dias e a verdade é que acontecem sempre este tipo de pormenores", começou por dizer o técnico dos algarvios, continuando: "Eu considero que nós tivemos as melhores oportunidades, porque as tivemos, e o Estoril, com aqueles cruzamentos ali, a vir para trás, consegue três golos e, lá está, é eficácia. Muitas vezes o Estoril vai ter estes jogos assim, e não vai conseguir finalizar porque o adversário está mais concentrado e melhor posicionado."