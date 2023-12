José Mota deixa críticas à arbitragem: «Não há falta, o Jota atira-se nitidamente para o chão»

O Farense perdeu este sábado com o V. Guimarães porem jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, José Mota considerou que os algarvios foram superiores em grande parte do jogo e deixou duras críticas à arbitragem."A perder 1-0, começámos a tomar conta do jogo. O Vitória baixou o bloco, jogou mais em transição, nós tivemos numa só jogada duas oportunidades para fazer golo e não conseguimos marcar, o Vitória também teve uma bola no poste. O jogo estava a ser interessante e sentia que a qualquer momento podíamos chegar ao golo", começou por dizer.E continuou: "A substituição do Mattheus Oliveira limitou-nos, mas estivemos bem com a entrada do Fabrício, subimos na pressão, estivemos mais acutilantes e terminámos a primeira parte claramente melhores do que o Vitória. A segunda parte veio e penso que foi mais do mesmo: nós a tentarmos chegar muito perto da área do Vitória, com entusiasmo e nem sempre com discernimento, mas conseguimos igualar o jogo e continuámos a ser mais equipa do que o Vitória, a 'matar' as suas transições".Depois, o treinador do Farense deixou críticas à arbitragem, considerando que Fabrício Isidoro não devia ter sido expulso: "Quando o jogo está no melhor momento, acontecem sempre coisas. É inacreditável. Não percebi a expulsão [de Fabrício Isidoro]. Não há falta, o Jota atira-se nitidamente para o chão. Como se vai estragar um jogo com um vermelho? A vantagem começou a ser do Vitória a partir desse momento, porque uma expulsão, daquela forma, é injusta. Depois, o que é que acontece? Há muitos livres para o Vitória, a empurrar o adversário e acabaram por fazer o 2-1. Este jogo fica claramente manchado por uma decisão do árbitro que não pode acontecer (...) Não vou tirar o mérito ao Vitória, porque não costumo fazer isso, mas esta vitória só aconteceu exatamente por esse erro. É um erro crasso.