José Mota e a derrota em Alvalade: «Entrámos apáticos e sem ambição»

José Mota reconheceu que o Farense entrou "apático e sem ambição" em Alvalade e que isso acabou por justificar o desaire (2-4) frente ao Sporting. O técnico da formação algarvia diz que a equipa recuperou parte da identidade no segundo tempo, mas que acaba por ter responsabilidades pelo resultado negativo."A vitória do Sporting é justa. Foi a melhor equipa, marcou quatro golos e dominou o jogo na primeira parte. Entrámos mal no jogo e o Sporting bem. Não conseguimos ser uma equipa agressiva e o Sporting jogou livre, quase sem pressão. Isso criou-nos muitas dificuldades a nível defensivo e sofremos dois golos. Entrámos apáticos e sem ambição. Na segunda parte, fomos mais agressivos, marcámos dois golos e tivemos mais uma ou outra oportunidade. O Sporting também marcou dois golos. Gostei da nossa segunda parte. Não conseguimos um resultado positivo por responsabilidade nossa por aquilo que fizemos na primeira parte.", disse José Mota, no final do jogo, garantindo que este resultado não traz preocupações futuras. "Estaria preocupado se esta equipa não tivesse condições ou não demonstrasse aquilo que tenho apreciado. A equipa é agressiva, disciplinada e que joga o jogo pelo jogo."Quanto a Zé Luís, o técnico do Farense demonstrou desconhecer a gravidade da lesão. "Não sei o que é que ele [Zé Luís] tem. Nem os médicos sabem. Foi fazer exames. Pode ser uma luxação, mas não sabemos mais nada."