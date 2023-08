José Mota e a receção ao Chaves: «Tentar transportar aquilo que fizemos de bom no Dragão»

O treinador do Farense pediu esta sexta-feira à sua equipa para transportar o que fez de bom frente ao FC Porto para a receção de sábado ao Desportivo de Chaves, da terceira jornada da Liga Betclic.

"Estamos focados no adversário, naquilo que nós podemos e devemos fazer, percebendo aquilo que fizemos de bom, nomeadamente no último jogo com o FC Porto, e tentar transportar isso para este mesmo jogo: a concentração, [jogar] nos limites, sermos uma equipa com objetividade e organizada", disse José Mota, na antevisão à partida de sábado.

Depois de ter perdido na receção ao Casa Pia (3-0) e de, na semana passada, ter sido derrotado pelo FC Porto (2-1), num jogo resolvido nos descontos, o treinador destacou o trabalho já desenvolvido e a vontade de melhorar.

"Sabemos o trabalho que desenvolvemos, quer no primeiro quer no segundo jogo, sabemos que temos muito a melhorar, muito a evoluir e temos de estar muito concentrados em todos os momentos de jogo", referiu.

Entre os aspetos a corrigir e que têm sido trabalhados esta semana nos treinos, José Mota nomeou a concentração.

"Temos de estar sempre concentrados até ao final dos jogos, para não sofrermos golos. Se formos essa equipa, tornaremos as coisas menos difíceis", afirmou.

No sábado, o Farense defrontará um Desportivo de Chaves "aguerrido", que "também procura os primeiros pontos e vai estar preparado para tentar surpreender" os algarvios.

José Mota considerou que "os pontos e as vitórias vão ser extremamente importantes e muito difíceis de conseguir" na edição 2023/24 do campeonato.

"O que nós queremos é alcançar uma vitória, o que nós queremos é os três pontos, mas temos de perceber que vamos ter de trabalhar muito e bem para conseguir esse feito", enfatizou.

Com o plantel reforçado pelo central brasileiro Igor Rossi durante a semana, José Mota elogiou o grupo de trabalho que lidera, que "dá perspetivas otimistas relativamente ao futuro" e permitirá enfrentar "as dificuldades e os momentos menos bons".

O Farense e o Desportivo de Chaves, duas das quatro equipas ainda sem pontos na Liga, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.