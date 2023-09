José Mota e a vitória sobre o Sp. Braga: «O plano correu na perfeição»

José Mota mostrou-se muito satisfeito com a exibição e compromisso dos seus jogadores na receção ao Sp. Braga, numa partida em que o Farense venceu por 3-1. Em declarações no final da partida, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, o treinador do Farense agradeceu ainda o apoio do público que esteve hoje presente no Estádio São Luís e pediu aos jogadores continuidade no trabalho até ao momento desenvolvido.

"O plano correu na perfeição. Tivemos qualidade individual e coletiva, sabendo que defrontámos um candidato ao título, com muita qualidade. Esta vitória tem muito da nossa estratégia e disciplina tática, mas também do apoio do nosso público. É justíssima pelo que fizemos, mas sobretudo pela forma como anulamos um adversário extremamente difícil, com grandes valores individuais, que conseguimos controlar. Estivemos sempre por cima do jogo e além dos golos, as melhores oportunidades foram nossas. É isto que lhes peço: se trabalharem como têm feito, de certeza que vão acontecer estes jogos", começou por dizer o técnico dos algarvios, comentando de seguida a reação da equipa ao golo sofrido: "Sofremos mas reagimos bem, com concentração. Rapidamente fizemos o 3-1 e tirámos força ao adversário, numa boa jogada com uma finalização excelente. Isso alegre-me, alegra os jogadores e o público. Queremos dar estes espetáculos."