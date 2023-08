José Mota e o golo sofrido aos 90'+10: «É sempre um amargo muito grande»

Após a derrota (2-1) com o FC Porto, José Mota lamentou o golo sofrido aos 90'+10, num jogo que diz ter deixado "um amargo muito grande" pela exibição realizada pelos jogadores do Farense no Dragão."A forma como aconteceu o segundo golo nos minutos finais é sempre um amargo muito grande para o que a equipa fez e pela postura que teve. Sabíamos que ia ser extremamente difícil com o FC Porto, que é sempre muito difícil. Pressiona muito e massacra muito o adversário. A estratégia estava a corresponder, tirando os minutos inicias, em que não conseguimos sair. O FC Porto muito forte como é normal nos primeiros 20 ou 25 minutos, muito pressionante. Após esse período sentimo-nos melhor, a ter mais confiança e mais critério nas transições e criámos maiores diduldades. Queríamos fazê-lo mais vezes. Sofremos um golo e o FC Porto continuou a dorminar. Conseguimos reagir, fizemos um golo de belo efeito e criamos dificuldades ao FC Porto. O jogo estava a correr de feição. O FC Porto com mais bola, mas sem aquelas grandes oportunidades para finalizar e fazer golo. Nós também as tivemos, foram quatro chances muito boas para marcar. O jogo decorreu e com os descontos sabíamos que ia ser maior o pendor ofensivo do FC Porto com cruzamentos para a área e sofremos o golo. Acho que poderíamos ter tido melhor colocação e tirado a bola [nesse lance]. Mesmo após isso tivemos situações para marcar", começou por referir o treinador dos algarvios à Sport TV."Não quero retirar mérito à vitória do FC Porto, mas tivemos momentos do jogo com uma postura que aprecio. A equipa muitas vezes aguerrida e que podia estar num dois para um na fase final, com aquela bola do Baldé e do Rafa que podiam fazer isso. A inexperiência fez com que o resultado nesse lance não fosse o melhor. Os jogadores fizeram de tudo para sair com um resultado positivo, mas não tivemos a sorte do jogo", acrescentou o técnico, que fez depois uma comparação entre este encontro e a derrota (3-0) com o Casa Pia na jornada inaugural da Liga Betclic."O Casa Pia foi três vezes à nossa baliza e marcou, teve uma eficácia muito grande. Não desgostei desse jogo, mas sim do resultado. O Casa Pia foi muito eficaz. Nós também tivemos chances, mas não marcámos e o resultado aconteceu. Quero que estes jogadores acreditem que têm potencial. Muitos deles vão estar muitos anos na 1.ª Liga. Uns são jovens, os outros são experientes mas trabalham bem todos os dias para se manterem. Mostraram que fomos uma equipa muitas vezes capaz de disputar o jogo com o FC Porto", finalizou.