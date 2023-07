José Mota espera por reforços: «Não temos muita gente para enfrentar uma liga exigente»

José Mota espera por caras novas até ao fecho do mercado. "Precisamos de reforços para todos os setores, pois não temos muita gente para enfrentar uma liga exigente, recheada de adversários de grande valor", atirou o técnico, acrescentando: "Queremos um grupo forte e homogéneo, com mais soluções." Garantido o primeiro objetivo da temporada – apuramento para a fase de grupos da Allianz Cup –, a turma de Faro tem mais um jogo de preparação na 4ª feira, recebendo a Roma de José Mourinho, na primeira edição do Troféu Hassan, em homenagem ao antigo avançado marroquino, que marcou 99 golos em 246 jogos ao serviço do Farense.