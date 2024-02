José Mota: «Farense seria justo vencedor»

José Mota considera que a equipa merecia voltar a Faro com um triunfo, após o empate (1-1) diante do Chaves: "O resultado é sempre justo porque se resume aos golos, mas parece-me que fomos melhores e o Chaves só de bola parada chegou perto da nossa baliza. Na 2ª parte não entrámos tão bem e tenho que dizer por mérito do Chaves, mas com as alterações voltamos a dominar, depois tivemos um atraso que facilitou a vida ao Chaves mas se tivesse de haver um vencedor tinha de ser o Farense."