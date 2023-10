José Mota: «Foi um jogo alegre e competitivo tal como o povo gosta»

O Farense venceu este domingo o Rio Aveem jogo a contara para a 9.ª jornada da Liga Betclic. Os algarvios estiveram a perder até aos 87 minutos, mas conseguiram dar a volta ao resultado com dois golos nos instantes finais. José Mota, no final do jogo, estranhou o posicionamento inicial dos vilacondenses."Foi um jogo alegre e competitivo, com muitos golos, tal como o povo gosta. Entrámos melhor e fizemos o golo cedo, que nos deu tranquilidade, mas estranhei o posicionamento do Rio Ave, que preferiu nos dar a iniciativa do jogo".E prosseguiu, elogiando o caráter da equipa: "Depois de falharmos outras chances para marcar, surgiram os golos do Rio Ave, que não tinha feito o suficiente para, sequer estar empatado, mas fomos à procura do prejuízo e conseguimos chegar ao 2-2 antes do intervalo. Na segunda parte, estava convicto de que podíamos vencer, entrámos com determinação, mas, num lance de penálti, que não me pareceu, ficámos, outra vez, em desvantagem. Mas tivemos o caráter e atitude. Conseguimos dar a volta ao resultado, num desfecho justo, pois merecemos vencer. Fomos a melhor equipa em todo o encontro. Os jogadores estão de parabéns. Os jogadores que entraram no segundo tempo deram uma enorme alma para esta reviravolta, e justificaram a aposta".