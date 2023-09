José Mota: «Nunca nos acovardámos»

José Mota destacou a atitude do Farense que mesmo reduzido a 10 recuperou de uma desvantagem de 2-0 e deu luta ao Sporting até ao fim."Não me lembro do Sporting, que é uma boa equipa, consentir o empate com uma mais e ainda podiamos ter feito o 3-2. Estou muito contente, nunca nos acovardámos, pelo contrário", disse."Os nossos jogadores tiveram uma coragem enorme e fizeram lembrar a fortaleza do Farense", continuou.