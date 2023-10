José Mota pede atitude na visita a Vila Verde

José Mota, treinador do Farense, não espera facilidades na deslocação a Vila Verde e pede concentração aos seus jogadores. "Vamos defrontar um adversário extremamente complicado e se não estivermos ao nosso melhor nível poderemos passar por problemas", advertiu.

O responsável dos algarvios deixou vários avisos na antevisão à partida. "Será necessária a atitude certa para lidarmos com as dificuldades que teremos pela frente", assinalou, adiantando: "O adversário vai jogar em casa pela primeira vez esta época, mudou de treinador, com o acréscimo de ânimo que isso acarreta, e estará motivado por defrontar uma equipa de 1ª Liga."

Do lado do Länk Vilaverdense, Sérgio Machado, técnico que vai estrear-se no comando dos minhotos, revelou ter esperanças para este jogo. "Encaramos este duelo com otimismo e sentimos que temos capacidade para seguir em frente na Taça de Portugal", disse o novo treinador, satisfeito por poder atuar no Campo da Cruz do Reguengo. "É diferente jogar longe e jogar no nosso estádio", apontou.