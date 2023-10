José Mota pondera fazer poupanças

O Farense vai enfrentar um ciclo muito importante no campeonato, com dois jogos frente a equipas posicionadas atrás dos algarvios (Rio Ave, em Vila do Conde, e Arouca, no São Luís), intercalados por compromissos das taças: para a Taça de Portugal a equipa de José Mota medirá forças com o Länk Vilaverdense e na Taça da Liga com o Sporting, em ambos os casos fora de portas. A sucessão de jogos e a prioridade dada à 1ª Liga levarão o treinador do conjunto de Faro a fazer poupanças nas duas outras competições.