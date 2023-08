José Mota: «Precisamos de mais jogadores e de experiência»

O resumo do Farense-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances O resumo do Farense-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances

José Mota considerou que a derrota por 3-0 frente ao Casa Pia "não reflete" o que se passou em campo. "Este desnível em termos de golos, para quem não viu o jogo, poderá pensar numa superioridade do Casa Pia. Agora quem viu o jogo, percebe que tal não se verificou. Se formos avaliar os lances de golos, claro que o adversário tem mérito, mas também existe algum demérito da nossa parte. O primeiro golo é num lance de bola parada em que a marcação ao Clayton [Silva] falhou, o segundo acontece daquela maneira e o terceiro é uma grande penalidade, que poderia eventualmente não ter acontecido", disse o treinador da equipa algarvia."É claro que defrontámos uma equipa com muita experiência, jogadores com muita experiência, talvez a equipa, pelo menos no que respeita à defesa, mais experiente da Liga. Uma série de jogadores com muitos anos de futebol e que já têm experiência para perceberem e virarem o jogo a favor deles. Uma equipa que mostrou o que fez na época passada, que já vem da II Liga com entrosamento, o mesmo modelo de jogo e os mesmos jogadores", prosseguiu."Nós não fomos inferiores ao Casa Pia, disputámos o jogo pelo jogo. Sofremos o primeiro golo, tivemos uma boa reação, com várias oportunidades na primeira parte, fizemos um golo que, por 15 ou 20 centímetros, acabou por não acontecer. Poderíamos e merecíamos estar, pelo menos, empatados na primeira parte.Na segunda parte, também tentámos, com as alterações, dar mais agressividade em termos ofensivos, mas o Casa Pia não nos deu espaços e conseguiu mais dois golos. Acho que é demasiado penalizador para o que se passou", justificou.José Mota disse ainda que equipa necessita de se reforçar: "Sabemos quais são as nossas limitações. Reconhecemos as nossas limitações, precisamos de mais jogadores e precisamos de experiência. Mas gostei muito da equipa. Não foi inferior ao Casa Pia. A equipa trabalhou, lutou, jogou, mas no último terço teve alguma dificuldade."