José Mota: «Quando se vence nos instantes finais tem um sabor especial»

O Farense venceu este sábado o Gil Vicenteem jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic e com o golo de Vítor Gonçalves a ser marcado nos descontos. Após o apito final, José Mota, treinador dos algarvios, mostrou-se muito satisfeito."Quando se ganha, até parece que as coisas são diferentes. Por muita experiência, por muito que passemos este tipo de situações, é claro que quando se vence nos instantes finais do desafio tem um sabor muitas vezes especial", começou por dizer.E continuou, elogiando a formação de Barcelos: "Mas este jogo nunca foi fácil, nunca foi tranquilo, por mérito do Gil Vicente, que tem realmente bons jogadores, que tem boa equipa, que está muito bem organizada, o que torna esta vitória ainda mais interessante e mais importante".Depois, José Mota fez a análise do jogo: "O jogo começou com uma toada mais positiva do Gil, sempre com mais bola, jogou sempre mais no bloco ofensivo. Penso que não estivemos muito bem na forma como devíamos pressionar os médios interiores do Gil, eles aí superiorizaram-se um pouco no meio-campo, sem criar grandes oportunidades. Mas é claro que, duas ou três vezes, o [Ricardo] Velho teve belíssimas intervenções, mas nós também tivemos algumas chances de golo, com aquele remate à barra do [Cláudio] Falcão. Ao intervalo, as coisas estavam mais ou menos divididas em termos de oportunidades e o resultado era justo. A questão da justiça vale o que vale. Acabámos por fazer um golo, é justo. Na semana passada, sofremos quatro [golos] em quatro oportunidades do Estoril [derrota por 4-0] e criámos seis oportunidades, se calhar mais flagrantes. Na segunda parte, fomos mais capazes, mais equipa e as alterações produzidas deram outra velocidade e outra alegria ao nosso jogo, mais consistência".