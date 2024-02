José Mota: «Que adianta trabalhar a semana toda para depois chegarmos aqui e levarmos com lançamentos a 30 metros do local?»

O Sp. Braga venceu este domingo o Farense por. Após o final do encontro, José Mota deixou duras críticas à arbitragem."O primeiro golo do Sp. Braga é uma bola que sai pela linha lateral para lá do meu banco. O lançamento é feito no banco do Sp. Braga, a mais de 30 metros. É claro que não estávamos concentrados e preparados. 30 metros... no outro meio campo e faz o lançamento 30 metros à frente. Vale tudo? A diferença neste jogo está nisso. Que me adianta trabalhar a semana toda para depois chegarmos aqui e levarmos com lançamentos a 30 metros do local? Vocês não falam disto. Na semana passada marcámos um golo limpo que foi anulado, tivemos um penálti que não foi assinalado e não há VAR. Para uns vale tudo, para outros é preciso andar atrás. A uns é-lhes dado tudo e outros é preciso trabalhar muito para ter as coisas. Onde é que eu já vi isto?", começou por referir o técnico dos algarvios.E acrescentou: "Questionámos o árbitro mas adianta para quê? Não há respostas para nada. Aliás, estou aqui a falar para quem? Tenho a certeza absoluta de que vocês também não falaram disto. Não é normal marcar lançamento de linha lateral 30 metros à frente".Depois, José Mota fez a análise do encontro: "Foi um jogo competitivo, sabíamos do momento do Sp. Braga, tentámos estar bem organizados e depois sair com critério para transição, mas tal não foi possível porque o Sp. Braga é uma excelente equipa. Mesmo assim conseguimos chegar ao intervalo com 0-0, pelo meio há um penálti mas disso eu já não vou falar mais nada. Pensámos que na 2.ª parte poderíamos ter mais argumentos e quem sabe fazer golo. Veio o golo do Braga, os jogadores que entraram trouxeram mais posse de bola, fomos mais acutilantes, fizemos um golo. Estávamos numa fase muito boa quando sofremos o segundo o golo. Tínhamos a oportunidade de tirar daqui um bom resultado. Estou contente com a entrega e com o rigor. Gostava muito de ter começado esta flash com este depoimento. Amigos, eu sei que o povo é para sofrer, outros é para colher os frutos de todo o mundo. Quando achar que não há justiça vou dizer sempre aquilo que penso"."Não conseguimos sair muitas vezes na primeira parte e pelo meio tivemos as peripécias do costume, com penáltis que só se marcam contra o Farense. Veio a segunda parte e melhorámos, dividimos o jogo. Sofremos um golo quando estávamos bem melhor, mas gostava de vos perguntar [dirigindo-se aos jornalistas]: o futebol tem regras, não tem? O lançamento foi feito 30 metros - e estou a ser um tipo porreiro - à frente. 30 metros! Ninguém viu, o árbitro não viu, o VAR também não. Que regra é essa? Esse lançamento dá golo e ninguém vê. O golo não tem de ser anulado? Fomos atrás, as alterações produziram efeito, fizemos um golo, fomos melhor equipa e o Sp. Braga estava perturbado. Senti que podia ganhar o jogo, mas depois há falta, falta, falta e veio o segundo golo. Não digo que seja injusto o resultado, venceu com mérito, mas não foram cumpridas algumas regras do futebol. Até hoje marcámos golos a todos os grandes e só não fomos mais além porque os lançamentos são marcados 30 metros à frente."