José Mota: «Somos o 5.º melhor ataque e uma das melhores defesas. O que se pode exigir mais ao Farense?»

José Mota mostrou-se satisfeito com a vitória do Farense sobre o Boavista, no Bessa, por 3-1. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo, o treinador dos algarvios salientou a entrada da equipa e a resposta obtida na segunda parte, realçando ainda o que os seus jogadores têm sido capazes de produzir desde o início da temporada.





"Estamos há quatro jogos sem perder na Liga, o que é muito importante para um clube com a ambição do Farense. Foi um jogo muito difícil e disputado. Penso que entrámos bem no jogo, a estratégia estava a surtir efeito, os jogadores estavam tranquilos, tinham bola e conseguimos fazer golo. Tivemos uma excelente oportunidade logo para aumentar essa vantagem. Controlamos os movimentos ofensivos do Boavista e o jogo corria-nos de feição. Estávamos muito equilibrados em termos defensivos, organizados a sair nas transições. Foi esse o tónico da 1.ª parte, com um Farense muito organizado e o Boavista à procura de encontrar espaços para chegar perto da nossa baliza. Não me recordo do nosso guarda-redes ser obrigado a grandes defesas, portanto o resultado ao intervalo era merecido", começou por dizer o técnico dos algarvios."Na 2.ª parte, como prevíamos, o Boavista ia fazer algo mais. Quando o jogo interior se torna mais difícil e não conseguimos o jogo entrelinhas, socorremo-nos do jogo direto e dos cruzamentos para a área, mas mantivemo-nos tranquilos, nunca demos espaço ao adversário e nem as suas alterações nos obrigaram a recuar. Considerei sempre que o jogo estava a correr de feição porque o Boavista não estava a criar perigo. Acabou por conseguir o empate, fomos à procura da vitória, porque estávamos a merecer a vantagem. Foi uma vitória muito justa, fomos claramente melhores, tivemos as melhores oportunidades e tivemos dois grandes golos, daqueles que apaixonam o público. Vitória muito merecida. Parabéns ao nosso publico e adeptos que vieram com alma e crença, porque para vir de Faro para cá é preciso ter muita confiança na equipa.""Somos o quinto melhor ataque e uma das melhores defesas. O que se pode exigir mais ao Farense? Há três semanas marcamos quatro golos fora ao Rio Ave, hoje no Bessa marcamos três, na semana passada marcamos dois ao Arouca, em Alvalade marcamos dois, contra o Länk Vilaverdense também marcamos dois. Há poucas equipas com a nossa produtividade. Hoje podíamos ter marcado mais. Somos uma equipa que acredita até ao final, temos uma capacidade mental acima da média e isso justifica o porquê de eu acreditar muito nos meus jogadores. Tem dado provas que conseguem muitas vezes ultrapassar resultados adversos. Esta semana saiu uma análise que dizia que o Farense era a equipa mais rápida do mundo a chegar à baliza adversária. Isso é importante porque mostra que quando recuperamos a bola é com uma intenção e não é de jogar para o lado ou para trás, é para jogar para a frente", terminou.