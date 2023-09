José Mota: «Tudo é diferente quando se tem vitórias»

O treinador do Farense disse esta sexta-feira que a sua equipa está mais tranquila, depois de ter conquistado a primeira vitória na Liga Betclic, e espera uma "boa resposta" na deslocação de sábado ao terreno do Famalicão.

"A vitória [5-0 sobre o Chaves] foi realmente importante por vários aspetos: foram os primeiros três pontos, para nos dar aquela tranquilidade, aquele sentimento de dever cumprido que as vitórias proporcionam. Traz confiança ao grupo de trabalho", disse José Mota, na antevisão à partida da quarta ronda da prova.

Trabalhar sobre vitórias "traz um melhor ambiente, mais saudável, uma maior alegria", acrescentou, reforçando que "tudo é diferente quando se tem vitórias, e vitórias alcançadas com esse 'score' de 5-0".

"Mas isto passou. O futebol é viver dois, três dias sobre essas vitórias e depois preparar e pensar no próximo adversário", ressalvou, de imediato, o técnico do Farense.

Por isso, a equipa tem trabalhado "afincadamente" ao longo da semana para dar "uma boa resposta" no terreno do Famalicão.

"Uma boa resposta é lutar pelos três pontos, uma boa resposta é estarmos muito concentrados em todos os momentos do jogo, é percebermos os pontos fortes e também os pontos fracos do adversário, sabermos exatamente o quão este jogo vai ser difícil", sublinhou José Mota.

O treinador dos algarvios considerou o adversário "uma equipa muito boa, com um misto de jovens jogadores de grande talento e experiência", numa análise sustentada pelo percurso feito pelos minhotos no campeonato.

"Os jogos que fez esta época foram jogos muito interessantes, mostraram um adversário com grande capacidade, muito bem organizado. Faz antever grandes dificuldades para o Farense", notou.

Nos últimos dois jogos, José Mota escolheu dois onzes iniciais sem reforços, o que comprova a confiança que tem na base de jogadores que garantiram a subida à Liga Betclic e permaneceram em Faro, mas o técnico frisou que todos os atletas estão preparados para, "a qualquer momento, assim que sejam chamados, darem respostas".

"Aqui não há valores individuais. Se a equipa e o grupo estiverem bem, se conseguirmos bons resultados, se formos uma verdadeira equipa, naturalmente sobressaem os valores individuais. É isso que eu pretendo, que esta equipa seja muito forte e seja um grupo muito unido, porque as dificuldades vão ser muitas neste campeonato", concluiu.

O Famalicão, com quatro pontos, recebe o Farense, que soma três, no sábado, em jogo marcado para as 18h00, no Estádio Municipal de Famalicão e que será arbitrado por Ioan Vasilica, da associação de Vila Real.