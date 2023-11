Marco Matias resignado: «Entrámos mal no jogo»

Marco Matias lamentou a derrota do Farense diante do Sporting e justificou-a com a má entrada da equipa algarvia em campo."A nossa ideia de jogo era ir à fase final, mas entrámos mal no jogo e com uma equipa como o Sporting não podemos cometer muitos erros...Esses erros pagam-se caros. Nós acordámos tarde... Não estivemos bem durante os 90 minutos e isso prejudicou-nos bastante", assumiu na entrevista rápida, à Sport TV, onde minimizou as incidências que levaram mesmo o Farense a acabar com dez jogadores após a saída de Zé Luís por lesão: "Temos de saber trabalhar perante as adversidades".