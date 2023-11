Mattheus Oliveira faz festa aos 100

Mattheus Oliveira, médio do Farense, celebrou diante do Arouca o seu 100.º jogo na 1.ª Liga, marca comemorada com o golo que abriu a contagem e o caminho para a vitória da formação algarvia.

O filho de Bebeto, antiga estrela brasileira, é agora o melhor marcador do Farense, com 4 golos no campeonato e 6 em todas as provas, à frente dos avançados Rui Costa (5) e Bruno Duarte (4), e já bateu os seus registos pessoais, estando a rubricar a melhor campanha da carreira.